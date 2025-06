Folle inseguimento motociclista semina il panico | tolti 87 punti dalla patente

Un inseguimento da film ha scosso le strade di Ferrara, dove un motociclista di 57 anni ha seminato il panico a suon di accelerazioni e violazioni. Ben 87 punti tolti dalla patente sono il prezzo da pagare per una fuga che ha attirato l'attenzione su un tema scottante: la sicurezza stradale. Questo episodio mette in luce quanto sia cruciale rispettare le norme, specialmente in un periodo in cui l'attenzione alla guida consapevole è più che mai necessaria.

Folle inseguimento in città . E’ quanto si è verificato per le vie del centro di Ferrara, dopo che la polizia locale ha cercato di fermare un motociclista (57enne, residente a Riva del Po). Alla vista degli agenti, però, il centauro ha accelerato, tentando la fuga e commettendo ben 16 violazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Folle inseguimento, motociclista semina il panico: tolti 87 punti dalla patente

