Folkstone in concerto a Parma | sabato 7 giugno al Tattoo Nerd Fest 2025

Sabato 7 giugno 2025, Parma si trasformerà nel cuore pulsante del folk metal con l'attesissimo concerto dei FOLKSTONE al Tattoo Nerd Fest! Presentando il loro doppio album “NATURA MORTA”, la band offrirà anche un esclusivo set acustico e un firmacopie per i fan. Un’occasione imperdibile non solo per gli amanti della musica, ma anche per chi vive la cultura pop in tutte le sue sfaccettature. Non perdere l’occasione di essere parte di questa magica esperienza

Sabato 7 giugno 2025 alle ore 21:45, i FOLKSTONE si esibiranno al Tattoo Nerd Fest di Parma (Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A), presentando il loro doppio album “NATURA MORTA”. Inoltre, come regalo ai fan, dalle 14:00 alle 15:00, il gruppo terrà un piccolo set acustico e saranno disponibili per un firmacopie. L’ingresso alla manifestazione è a pagamento. I biglietti sono disponibili su Mailticket. “Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e vinile, è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Folkstone in concerto a Parma: sabato 7 giugno al Tattoo Nerd Fest 2025

