La task force della Polizia Locale di Foligno ha dimostrato che la collaborazione tra formazione e operatività porta risultati concreti. Dieci agenti, formati dalla scuola di polizia, hanno arrestato due pusher nel cuore della città, evidenziando un impegno crescente contro il degrado urbano e il traffico di droga. Questo intervento non solo tutela la comunità, ma si inserisce in un trend nazionale di maggiore sicurezza e attenzione ai territori. Un passo decisivo per un futuro migliore!

La task-force anti-droga e antidegrado della Polizia Locale di Foligno - dieci agenti ad ispezionare le zone calde della città - ha portato al termine una operazione che ha permesso di arrestare due spacciatori alcuni giorni fa nel centro storico di Foligno. “Ai due spacciatori di origine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Foligno, task-force della Municipale formata dalla Scuola di Polizia: arrestati due pusher

