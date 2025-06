Flop dei negoziati a Istanbul | i russi dicono no alla tregua

Il flop dei negoziati di Istanbul segna un nuovo capitolo in un conflitto che sembra non avere fine. Mentre il mondo assiste a questa drammatica danza diplomatica, la tensione cresce e le speranze si affievoliscono. In questo contesto, è interessante notare come gli eventi geopolitici influenzino non solo la politica, ma anche l’economia globale. La mancanza di una tregua continua a mettere alla prova la resilienza dei mercati e delle popolazioni coinvolte. La domanda è: fino a quando?

ISTANBUL – Gli stucchi dorati del Ciragan Palace brillano come se nulla fosse, ma non bastano a coprire l'ennesima delusione. Cambia lo sfondo, non il copione: delegazioni schierate, mediatori turchi in mezzo e una pace ancora lontana. Nel secondo round del secondo tentativo di dialogo diretto in tre anni, Russia e Ucraina si parlano per poco piĂą di un'ora. Appena settanta minuti di confronto, dopo un faccia a faccia preliminare tra Vladimir Medinskij e Rustem Umerov, durato il triplo. Nessun passo avanti decisivo, se non per gesti minimi ma simbolici: lo scambio di prigionieri di guerra giovani o gravemente feriti, e quello di 6mila salme per parte.

Leggi anche Putin e il flop dei negoziati: a Mosca esultano sia moderati che falchi: "I filonazisti cedano le 4 regioni" | Cautela a Washington  - I recenti negoziati a Mosca hanno visto esultare sia i falchi che i moderati, mentre i filonazisti cedono il passo su quattro regioni.

