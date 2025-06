Flash mob e 400 firme per la maschera licenziata

Un flash mob coinvolgente e 400 firme: un gesto di solidarietà che si allinea a un crescente movimento di attivismo sociale. La maschera licenziata dalla Scala, dopo aver alzato la voce per "Palestina libera", diventa simbolo di un conflitto ben più ampio. Questo episodio non è solo una questione lavorativa, ma un richiamo all'importanza di esprimere le proprie idee, anche nei luoghi più inattesi. Riuscirà la comunità a far sentire la propria voce?

Un flash mob e 400 firme per chiedere il reintegro della maschera licenziata dalla Scala dopo aver urlato " Palestina libera " la sera del 4 maggio in teatro. L’iniziativa di solidarietà alla ventiquattrenne, che aveva un contratto a tempo determinato in scadenza a ottobre (con la formula del rinnovo automatico per gli studenti universitari in regola con gli esami), andrà in scena alle 12.30 ai laboratori ex Ansaldo del Piermarini, in via Bergognone. Dal sindacato Cub, a cui la lavoratrice si è rivolta nelle scorse settimane, fanno sapere che centinaia di colleghi hanno già sottoscritto una petizione per spingere i vertici del teatro a revocare il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Flash mob e 400 firme per la maschera licenziata

Leggi anche Maschera della Scala licenziata per aver urlato “Palestina libera”: raccolta firme e flash mob - A Milano, la voce di una maschera del Teatro alla Scala risuona oltre i palchi: licenziata per aver chiesto "Palestina libera".

