Flash mob a Venezia per i diritti delle sex worker | canti e letture anche in chiesa Blasfemo e offensivo

Un flash mob a Venezia ha scosso le acque con un forte messaggio per i diritti delle sex worker. Sotto il cielo lagunare, circa 50 donne hanno trasformato la scalinata di San Simeon Piccolo in un palcoscenico di canti e letture, sfidando convenzioni e provocando reazioni contrastanti. In un'epoca in cui la lotta per i diritti delle donne è più che mai attuale, questa iniziativa mette in luce una realtà spesso dimenticata, invitando a riflettere sulla dign

L’appuntamento sulla scalinata della chiesa di San Simeon Piccolo, sulla riva del Canal Grande, il pellegrinaggio con gli ombrelli rossi verso la chiesa di San Nicola da Tolentino, a Santa Croce, e il flash mob davanti al dipinto di Santa Rita Da Cascia. Le protagoniste sono circa 50 donne, simpatizzanti di varie sigle del Movimento femminista, che ieri mattina, lunedì 2 giugno, si sono riunite in occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso per protestare contro la “ repressione poliziesca, per i diritti civili, la tutela sanitaria e l ’ emarginazione sociale delle persone coinvolte nella prostituzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flash mob a Venezia per i diritti delle sex worker: canti e letture anche in chiesa. “Blasfemo e offensivo”

Segui queste discussioni sui social

My finished #sketch of the #Flash. I've drawn him a few times in the past, but I love the challenge of trying to make him look like he's running super fast.#art #drawing #dccomics #procreate Leggi la discussione

New Video!#art #artsoftware #artist #kidpix #imageforge #flash Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

A Venezia un flash mob per i diritti delle sex workers, un corteo in rosso

Scrive ansa.it: In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, nel ricordo della protesta contro la repressione poliziesca del 1975 a Lione (ANSA) ...

Diritti delle prostitute, a Venezia il flash mob con corteo in rosso

Come scrive iodonna.it: In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, circa cinquanta donne hanno dato vita al flash mob delle Ombrelle Rosse ...

venezia flash mob diritti prostitute

Secondo repubblica.it: Venezia, flash mob sulla riva del Canal Grande per i diritti delle prostitute In occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, domenica 2 giugno circa cinquanta donne si sono ri ...