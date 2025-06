Fiumicino torna la sagra del pesce tra gusto e tradizione

Fiumicino si prepara a celebrare la Sagra del Pesce dal 7 al 9 giugno, un evento che unisce tradizione e gusto in un'atmosfera festosa. Questo festival non è solo un'opportunità per gustare prelibatezze marine, ma anche un modo per rivivere le radici culturali della comunità . Con l’aumento dell’interesse per la cucina locale e sostenibile, partecipare significa essere parte di un movimento che valorizza i prodotti del nostro mare. Non mancate!

Fiumicino, 3 maggio 2025- Tutto è pronto per l’appuntamento più atteso dell’estate fiumicinese: dal 7 al 9 giugno, la Sagra del Pesce 2025 tornerà ad animare Isola Sacra con i suoi profumi, i sapori del mare e lo spirito popolare che da sempre la caratterizza. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, rappresenta una delle manifestazioni storiche della città , capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio. Anche quest’anno, il cuore dell’evento sarà piazza Santarelli, dove verranno allestiti gli stand gastronomici con specialità a base di pesce fresco locale: frittura mista, risotti, primi marinari e tanto altro, preparati sul momento e serviti a prezzi popolari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

