Fissata la data dei funerali di Martina Carbonaro Li celebrerà il cardinale Battaglia

Domani, 4 giugno 2025, la comunità di Afragola si riunirà per dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, vittima di un tragico femminicidio. I funerali, officiati dal cardinale Battaglia, rappresentano non solo un momento di dolore, ma anche un appello alla società per combattere la violenza di genere. In un'epoca in cui il tema della sicurezza delle donne è più che mai attuale, l'evento risuona come un urgente richiamo alla responsabilità collettiva.

Hanno finalmente una data, dopo la lunga trafila burocratica dovuta alle indagini, i funerali di Martina Carbonaro. L'ultimo saluto alla 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci - reo confesso del femminicidio - è fissato a domani 4 giugno 2025 presso la basilica di Sant'Antonio ad Afragola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Fissata la data dei funerali di Martina Carbonaro. Li celebrerà il cardinale Battaglia

