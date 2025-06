Fisco | meno detrazioni sopra 75mila euro ecco le istruzioni dell' Agenzia delle Entrate

La legge di bilancio 2025 segna un cambio di rotta nel panorama fiscale italiano: i contribuenti con redditi superiori ai 75mila euro vedranno ridotte le detrazioni d’imposta. La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni chiare, ma il messaggio è forte: l'equità fiscale sta diventando una priorità. Rimanere aggiornati su queste novità è fondamentale per pianificare al meglio le proprie finanze e non perdere opportunità.

La legge di bilancio 2025 ha introdotto dei limiti alle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro. Il 29 maggio una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli uffici in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta; detrazioni per la frequenza scolastica; detrazioni per il mantenimento dei cani guida. Di seguito le principali novità. 🔗 Leggi su Feedpress.me