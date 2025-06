Fisarmoniche in concerto al Lazzaretto di Verona

Scopri la magia delle fisarmoniche al Lazzaretto di Verona! Domenica 8 giugno, un concerto imperdibile con il Complesso fisarmonicisti “Città di Verona”, diretto da Luciano Brutti. Questo evento ripercorre una tradizione musicale che affonda le radici negli anni '60, rinnovando l’amore per la musica popolare. Un'esperienza che celebra non solo la cultura locale, ma anche il potere della musica di unire le generazioni. Non perdere l’occasione di lasciarti emozionare!

Estate al Lazzaretto XIII Edizione presenta: FISARMONICHE IN CONCERTO Complesso fisarmonicisti “Città di Verona” Direttore: Luciano Brutti Domenica 8 giugno, ore 21, Lazzaretto di Verona Il Complesso fisarmonicisti “Città di Verona” è stato fondato a Verona negli anni '60 per. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fisarmoniche in concerto al Lazzaretto di Verona

