La notizia della separazione tra Inzaghi e l’Inter scuote il panorama calcistico italiano. Dopo una finale di Champions deludente, il tecnico si dirige verso l'Arabia Saudita, segnando l’inizio di una nuova era. Ma chi sarà il suo successore? Le scommesse sono aperte e i nomi circolano già tra i tifosi. Un momento di riflessione che invita a considerare come le scelte dei grandi allenatori possano influenzare il calcio europeo. Restate sintonizzati!

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! La derrota en la final de la Champions ante el PSG por 5-0 ha sido un punto clave para que Simone Inzaghi, quien ya llevaba varios meses tanteando su salida, haya pedido al Inter de Milán separar sus caminos para poner rumbo a Arabia Saudí, donde se hará cargo del Al-Hilal. El italiano no completará la totalidad de su contrato, que concluía en junio de 2026, y pondrá el punto final a una prolífica etapa de cuatro años en los que consiguió conquistar un Scudetto, dos Copas y tres Supercopas, pero que ha terminado con un desenlace cruel, a la par que injusto, tras perder su segunda final de Champions con el Inter.

