Firmato protocollo di intesa tra Comune di Agropoli e Associazione Operatori Turistici Agropoli

Un passo decisivo per il turismo ad Agropoli! Il protocollo firmato tra il Comune e l'Associazione Operatori Turistici segna l'inizio di una sinergia che punta a valorizzare il patrimonio locale e promuovere eventi indimenticabili. Questo accordo non solo rafforza l'identità turistica della città , ma si inserisce in un contesto nazionale di crescente interesse verso esperienze autentiche e sostenibili. Non perdere l'occasione di scoprire cosa hanno in serbo per te!

Siglato un importante protocollo di intesa tra il Comune di Agropoli e A.O.T.A. (Associazione Operatori Turistici Agropoli). La finalità è quella di intensificare l'attività di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e la realizzazione di iniziative condivise di.

