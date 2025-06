Firenze sosta gratuita nella Zcs registrato il 75% di auto Mancano 45mila targhe ritardatari a rischio multa

Firenze si tinge di un'opportunità imperdibile: la sosta gratuita nella Zona a Traffico Limitato. Ma attenzione! Solo il 75% delle auto ha registrato la propria targa. Le multe sono in agguato per i 45mila ritardatari. Questa situazione mette in luce un trend più ampio, dove la digitalizzazione dei servizi pubblici diventa cruciale. Non lasciarti sfuggire questa occasione: registrati e goditi la città senza pensieri!

Firenze, 3 giugno 2025 – Alla fine di aprile le targhe delle auto dei fiorentini registrate nel portale www.serviziallastrada.it. risultavano essere circa settantamila. Decisamente poche, considerando che nel parco veicoli del territorio comunale ne risultano oltre 180mila. Da qui la scelta di Palazzo Vecchio di prorogare di un mese, cioè fino al 30 maggio, la scadenza per regolarizzarsi con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza. Arrivati alla nuova scadenza il totale delle targhe registrate è raddoppiato, siamo intorno al 75% del totale, ovvero 150mila circa, come informa Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, sosta gratuita nella Zcs, registrato il 75% di auto. Mancano 45mila targhe, ritardatari a rischio multa

