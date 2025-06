Firenze | Maggio Elettrico di Tempo Reale con Pierre Jodlowski Concerto-evento

Firenze si prepara a ospitare un evento straordinario: il "Maggio Elettrico" di Tempo Reale, con il compositore Pierre Jodlowski e la pianista Malgorzata Walentynowicz. In questo concerto, l'arte si fonde con la tecnologia per esplorare i colori attraverso la musica. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza sensoriale unica, dove ogni nota rivela un'emozione e ogni tonalità racconta una storia. La musica contemporanea non è mai stata così vibrante!

Il compositore, con la pianista polacca Malgorzata Walentynowicz, presenta tre lavori emblematici per pianoforte ed elettronica: SĂ©rie blanche, SĂ©rie rouge, SĂ©rie cendre, dedicate all'universo dei colori

