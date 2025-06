Firenze | La città dei lettori a Villa Bardini Con i protagonisti della letteratura contemporanea

Firenze si prepara a diventare il fulcro della letteratura contemporanea con "La città dei lettori" a Villa Bardini. Oltre 100 ospiti in cinque giorni di eventi imperdibili trasformeranno la storica dimora in un palcoscenico per autori e lettori. Un’occasione unica per immergersi nei mondi narrativi più affascinanti e scoprire le tendenze che stanno ridefinendo il panorama letterario. Non perdere l’opportunità di vivere la magia delle parole!

