Firenze | blitz antidroga sequestrati 900 grammi di hashish e 500 euro Arrestato un ventenne Denunciato un altro giovane

Firenze si risveglia con un'imponente operazione antidroga: 900 grammi di hashish e 500 euro in contante sotto sequestro. Un ventenne è stato arrestato e un altro giovane denunciato, segnando un importante passo nella lotta contro il traffico di stupefacenti in città . Questo blitz non è solo un intervento isolato, ma parte di un trend crescente di attenzione verso la sicurezza urbana. Una Firenze più sicura è possibile, e la lotta continua!

Nel pomeriggio di ieri, 2 giugno 2025, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato alla repressione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. San Giovanni e del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale di Firenze ha tratto in arresto un 20enne fiorentino colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà il presunto acquirente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: blitz antidroga, sequestrati 900 grammi di hashish e 500 euro. Arrestato un ventenne. Denunciato un altro giovane

Leggi anche Arrestato con cocaina e contanti in centro a Firenze, blitz della Polizia contro lo spaccio in città - In un'importante operazione contro lo spaccio, la Polizia di Firenze ha arrestato un uomo sorpreso con cocaina e contanti nel cuore della città .

