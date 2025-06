Fipili | chiusure notturne delle carreggiate per lavori

Attenzione, automobilisti! Dal 10 al 13 giugno 2025, la Firenze-Pisa-Livorno subirà chiusure notturne per lavori essenziali. Un’opportunità da non sottovalutare: i miglioramenti infrastrutturali sono sempre un passo verso viaggi più sicuri e veloci. Sfruttate questo tempo per pianificare percorsi alternativi e godervi il panorama. Ricordate, la strada verso il futuro è in costruzione!

Dal 10 al 13 giusno 2025 sono in programma delle chiusure di carreggiata sulla Firenze-Pisa-Livorno, in orario serale, per lavori sul cavalcavia autostradale dello svincolo di Collesalvetti e, nella sola mattinata del 10 giugno, sulla corsia di marcia e di emergenza nel Comune di Firenze in direzione mare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fipili: chiusure notturne delle carreggiate per lavori

