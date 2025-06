Fiori d’arancio per la segretaria del Pd Ninfa Contigiani

Fiori d’arancio e amore nel cuore della politica! Ninfa Contigiani, segretaria del PD e docente, ha detto "sì" al suo Vinicio a Mogliano, un comune che rappresenta le radici familiari. In un momento in cui la politica sembra distante dalla vita quotidiana, eventi come questi ci ricordano l’umanità dietro ai ruoli pubblici. Un augurio speciale a questa coppia che unisce passione professionale e personale!

Fiori d’arancio per Ninfa Contigiani, segretaria e consigliera comunale del Partito democratico (oltreché docente dell’Università di Macerata), che ieri è convolata a nozze con il suo Vinicio Morichetti. La cerimonia si è tenuta nel Comune Mogliano, paese di cui la famiglia dell’esponente del Pd è originaria. A celebrare le nozze è stata Irene Manzi, deputata del Partito democratico. Dopo la cerimonia a Mogliano, in tarda mattina gli sposi hanno fatto tappa anche in Comune a Macerata dove si è tenuto un brindisi al quale hanno partecipato anche diversi consiglieri comunali ed esponenti della giunta Parcaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiori d’arancio per la segretaria del Pd. Ninfa Contigiani

