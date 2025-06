Fiorentina Pioli è la prima scelta per la panchina Ma spunta il nome di Thiago Motta

La Fiorentina si prepara a una stagione cruciale, con Pioli in pole per la panchina. Ma attenzione, perché l’ombra di Thiago Motta si fa sempre più concreta. Mentre il mercato si infiamma, i tifosi aspettano risposte chiare sulla squadra del futuro. Un cambio di allenatore potrebbe ribaltare le strategie: chi porterà la Viola verso nuove vette? Non perdere di vista questo scontro di titani!

Sono parecchie le questioni di mercato che la Fiorentina dovrà chiarire nel coro dei prossimi mesi. Ma prima di tutto la società viola dovrà. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Allenatori: Fiorentina, spunta Pioli. Conte resta a Napoli. Allegri al Milan. Gasperini vicino alla Roma - Il valzer delle panchine si fa incandescente! Mentre Antonio Conte resta a Napoli, la Fiorentina punta su un ritorno illustre: Stefano Pioli.

