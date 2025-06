Fiorentina | i saluti social dei calciatori a Raffaele Palladino

Il silenzio dei calciatori viola nei confronti di Raffaele Palladino ha suscitato curiosità e dibattito, dimostrando quanto i social siano lo specchio delle relazioni nel mondo del calcio. La mancanza di messaggi ha fatto nascere interrogativi, ma il post di saluto di Palladino ha finalmente rotto il ghiaccio. Questo episodio evidenzia come, in un'epoca di comunicazione immediata, anche il silenzio possa parlare chiaro. Non perdere l'occasione di scoprire cosa si cela diet

L’attesa era lecita. Perché al tempo dei social è indizio scontato della natura dei rapporti. Possibile che nessun calciatore della Fiorentina saluti Palladino? La domanda ricorreva un po’ ovunque. Sui social, sul web, dappertutto. Fino a domenica sera silenzio assoluto da parte di tutti, il post di saluto di Palladino ha invece dato il via a quel che si immaginava. Prendete Moise Kean, non poteva altro che nutrire stima e affetto nei confronti del suo ex allenatore. Lo ha voluto a tutti i costi dai tempi del Monza, lo ha coccolato quando a Firenze c’era un grande scetticismo intorno a lui ("sarà il vice di un’altra punta", si diceva all’epoca). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina: i saluti social dei calciatori a Raffaele Palladino

Leggi anche Spugna ai saluti, per lui c’è la Fiorentina: da chi riparte la Roma femminile? - La stagione della Roma Femminile si può davvero definire deludente, tra eliminazioni premature e performance non all'altezza, segnate dalla perdita dello scettro tricolore e dalla precoce uscita dal World Sevens Football.

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina: i saluti social dei calciatori a Raffaele Palladino

Da sport.quotidiano.net: I calciatori della Fiorentina salutano Raffaele Palladino sui social, tra affetto e riconoscenza per l'ex allenatore.

Fiorentina, Martinez Quarta ai saluti: “Non era ciò che immaginavo”

gianlucadimarzio.com scrive: Il calciatore ha salutato la Fiorentina con un lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social ufficiali. Con una lunga lettera ha ringraziato il club e i tifosi: “Oggi è il momento di salutarci.

Fiorentina, Montella su Instagram: "Io come parafulmini, avrei voluto una squadra diversa"

Segnala sport.sky.it: L'ex allenatore della viola affida ai social le parole di ringraziamento e saluto alla ... Come ho sempre fatto da calciatore, da allenatore, da uomo. Intanto GRAZIE Fiorentina.