Fiorentina e Roma si contendono Mijnans, talento dell'AZ Alkmaar che sta brillando in questa stagione. La caccia a nuovi acquisti si intensifica nel bel mezzo di un calciomercato sempre piĂą agguerrito, dove le strategie di rinforzo si intrecciano con quelle di cessione. Con Gasperini vicino all'approdo nella capitale, la tensione cresce: chi avrĂ la meglio nella corsa al numero 10 olandese? Un duello che promette scintille!

Giallorossi e viola monitorano il numero 10 dell’AZ Alkmaar, protagonista di un’ottima stagione In attesa di annunciare ufficialmente il nuovo allenatore, con Gian Piero Gasperini pronto a firmare nella Capitale, la Roma resta molto attiva anche sul calciomercato dei giocatori, soprattutto sul fronte cessioni. Nelle scorse ore, il club giallorosso ha annunciato il passaggio di Enzo Le FĂ©e a titolo definitivo al Sunderland per circa 24 milioni di euro (18 piĂą 4 di bonus). Fiorentina e Roma non mollano Mijnans: ecco il prezzo CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it Dopo la promozione dei Black Cats in Premier League, è scattato l’obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fiorentina e Roma non mollano Mijnans: ecco il prezzo | CM.IT

Segnala calciomercato.it: Fiorentina e Roma su Mijnans: l’AZ fissa il prezzo Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’avvento del Gasp imporrà degli interventi mirati un po’ in ogni settore del campo. Alle prese con la ...

