Fiorentina c’è l’apertura di Pioli per il ritorno | contatti continui la situazione

La Fiorentina è pronta a riscrivere il proprio destino calcistico, con Stefano Pioli in pole position per tornare alla guida della squadra. Dopo la separazione da Palladino, la società cerca un riscatto e Pioli rappresenta non solo un ritorno, ma anche un legame profondo con la tifoseria. In un contesto di ricostruzione, sarà interessante vedere se l'ex tecnico riuscirà a riportare entusiasmo e successi nella squadra. La storia continua!

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Fiorentina, con la trattativa aperta per Stefano Pioli dall'Al Nassr. I dettagli Dopo la separazione con Raffaele Palladino lo scorso 30 maggio, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un'apertura.

