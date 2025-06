Fiorello stuzzica Meloni | Va al cinema ma non guarda il film

Fiorello, con il suo inconfondibile humor, ha recentemente preso di mira Giorgia Meloni, creando un momento di ilarità tra politica e spettacolo. Il suo commento “Va al cinema ma non guarda il film” apre una finestra su un tema attuale: l’apatia verso la partecipazione politica. In un’epoca in cui l’engagement è fondamentale, il divertente siparietto ci invita a riflettere su quanto sia importante non solo votare, ma farlo consapevolmente.

A La Pennicanza, Fiorello ha deriso Giorgia Meloni dopo la sua frase sul fatto che andrà a votare ma non ritirerà la scheda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiorello stuzzica Meloni: “Va al cinema ma non guarda il film”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorello ironizza su Giorgia Meloni: “Va al seggio ma non vota. Non è per il quorum, è un suo problema”

Riporta fanpage.it: Nella puntata del 3 giugno del suo show La Pennicanza, Fiorello ha ironizzato sulla premier Giorgia Meloni e sull'imminente referendum: "Va al seggio ...

Fiorello: “Meloni va al seggio ma non vota". E poi la surreale telefonata con Gabbani

Secondo msn.com: La satira di Fiorello: “Meloni va al seggio ma non vota. Vi svelo la sua agenda segreta: "Andare a fare le analisi ma non ritirare il referto", "andare al ...

Fiorello scherza sul referendum, Meloni fa analisi senza referto

Lo riporta ansa.it: "Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, no… noi sappiamo la verità: ho l'agenda segreta di Giorgia. (ANSA) ...