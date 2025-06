Fiorello | Meloni va al seggio ma non vota E poi la surreale telefonata con Gabbani

Fiorello torna a far parlare di sé con la sua satira pungente, prendendo di mira Giorgia Meloni. "Va al seggio ma non vota", ironizza, trasformando la scena in un gioco di parole che riflette una certa disaffezione della politica. In un'epoca in cui il coinvolgimento civico è sotto i riflettori, questa gag invita a riflettere sull'importanza di partecipare attivamente. E non manca la sorpresa: una telefonata con Gabbani che rende tutto ancora più surreale!

La satira di Fiorello: "Meloni va al seggio ma non vota. Vi svelo la sua agenda segreta: "Andare a fare le analisi ma non ritirare il referto", "andare al cinema ma non guardare il film'. è un suo problema!" Lo showman ironizza sul tema politica e su una. pubblicità mancata. Poi una surreale telefonata in diretta con Francesco Gabbani. Nuovo appuntamento con "Radio2 Radio Show – La.

Leggi anche Fiorello piomba in diretta su Radio2, in onda con Biggio annuncia il nuovo show: «Io potente in Rai? Perché raccomandato». E imita Meloni - Fiorello sorprende Radio 2 in diretta insieme a Biggio, annunciando il nuovo show «Radio 2 Radio show La pennicanza».

