Fiorello ironizza su Giorgia Meloni | “Va al seggio ma non vota Non è per il quorum è un suo problema”

Fiorello, maestro dell'ironia, colpisce ancora! Durante il suo show "La Pennicanza", ha scherzato sulla premier Giorgia Meloni e sul referendum imminente: "Va al seggio ma non vota". Un commento che suscita riflessioni sulla partecipazione politica in un'era in cui l'impegno civico è fondamentale. E non finisce qui: la gaffe con Francesco Gabbani aggiunge un tocco di leggerezza a un tema serio. Rimanete sintonizzati!

Nella puntata del 3 giugno del suo show La Pennicanza, Fiorello ha ironizzato sulla premier Giorgia Meloni e sull'imminente referendum: "Va al seggio ma non vota". Poi in diretta la chiamata a Francesco Gabbani, commettendo una gaffe e scambiando il suo numero per quello di Stefano Gabbana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche “Sono indagato. Nulla di ufficiale, devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante!”: Fiorello ironizza sulla presunta diffamazione della Regione Liguria - Sono indagato, anche se nulla di ufficiale. È una sensazione strana, ma ti fa sentire importante, come se qualcosa di grande stesse accadendo.

Su questo argomento da altre fonti

Fiorello ironizza su Giorgia Meloni: “Va al seggio ma non vota. Non è per il quorum, è un suo problema”

Lo riporta fanpage.it: Nella puntata del 3 giugno del suo show La Pennicanza, Fiorello ha ironizzato sulla premier Giorgia Meloni e sull'imminente referendum: "Va al seggio ...

Fiorello: “Meloni va al seggio ma non vota". E poi la surreale telefonata con Gabbani

Riporta msn.com: La satira di Fiorello: “Meloni va al seggio ma non vota. Vi svelo la sua agenda segreta: "Andare a fare le analisi ma non ritirare il referto", "andare al cinema ma non guardare il film’... è un suo p ...

Fiorello scherza sul referendum, Meloni fa analisi senza referto

Si legge su ansa.it: "Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, no… noi sappiamo la verità: ho l'agenda segreta di Giorgia. (ANSA) ...