Fiorello e la ‘agenda’ di Meloni | Va al cinema ma non guarda il film

Il carismatico Fiorello torna con "La Pennicanza" su Rai Radio2, portando un tocco di ironia sui temi d'attualità. In un'epoca in cui la politica si intreccia sempre più con la cultura pop, la sua osservazione su Meloni che va al seggio senza votare stuzzica il dibattito. E tu, cosa ne pensi? Un momento da non perdere per riflettere e divertirsi, mentre il panorama politico continua a sorprendere!

Nuovo appuntamento con ‘ Radio2 Radio Show – La Pennicanza ‘, il programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 fino a venerdì 6 giugno. Fiorello apre ironizzando sul caso politico del momento: “Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, noi sappiamo la verità: ho l’agenda segreta di Giorgia. Vi riassumo i suoi prossimi impegni: ‘andare a votare ma non prendere le schede’, ‘andare a fare le analisi ma non ritirare il referto’, ‘andare al cinema ma non guardare il film’à ma allora non è per il quorum, è proprio un suo problema questo!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it