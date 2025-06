Fiorello e Biggio ne hanno fatta un’altra | la diretta Instagram che fa concorrenza a Canale 5

Fiorello e Biggio tornano a intrattenere il pubblico con le loro dirette Instagram, sfidando i grandi network! Anche se l’inizio è stato un po’ in sordina, la coppia ha dimostrato che la spontaneità è la chiave del successo nel mondo digitale. In un'epoca in cui la tv tradizionale fatica a catturare l'attenzione, questi due comici sanno come accendere la curiosità. State pronti: la comicità è solo a un clic di distanza!

Nonostante la festività del 2 giugno, con il lunedì sono tornate anche le consuete dirette serali di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Una diretta, quella di ieri sera, cominciata – a onor del vero – un po’ sottotono. Si capta da subito che Fiore la stia facendo per mantenere l’impegno preso ma senza troppa voglia. “La sonnolenza”, come il duo chiama le dirette serali, rischia di prendere il sopravvento. Fiorello e Biggio su Instagram: arrivano i ragazzi de’ il Volo. “La diretta dell’altra sera non possiamo superarla mai, che ci inventiamo stasera?”, si chiede uno stanco Fiorello. Talmente stanco che a un certo punto pensa addirittura di andare a dormire, mentre distrattamente guarda il match di Sinner con Biggio che, da casa sua, segue il concerto del Volo su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorello e Biggio ne hanno fatta un’altra: la diretta Instagram che fa concorrenza a Canale 5

Leggi anche Fiorello piomba in diretta su Radio2, in onda con Biggio annuncia il nuovo show: «Io potente in Rai? Perché raccomandato». E imita Meloni - Fiorello sorprende Radio 2 in diretta insieme a Biggio, annunciando il nuovo show «Radio 2 Radio show La pennicanza».

