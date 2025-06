Fiorello chiude La Pennicanza per ora | ‘Facciamo sfigurare il resto della Radio’

Fiorello annuncia la chiusura de "La Pennicanza", ma non è un addio: è solo l'inizio di una nuova avventura. Il 6 giugno segna la fine di un'era radiofonica che ha catturato il cuore degli ascoltatori, dimostrando ancora una volta come l'intrattenimento possa evolversi. Con la sua ironia inconfondibile, Fiorello ha messo in luce un punto cruciale: la radio deve sempre sorprendere. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora ven

Il 6 giugno l'ultima puntata de La Pennicanza. Fiorello saluta, ma senza davvero dire addio. Con la consueta ironia che da decenni lo rende uno degli showman più imprevedibili e amati d'Italia, Rosario Fiorello ha annunciato la chiusura de La Pennicanza, il suo programma del pomeriggio su Rai Radio 2 condotto con Fabrizio Biggio. Una chiusura rapida quanto inaspettata, che avverrà il 6 giugno, a pochissime settimane dal suo debutto. Ma, come ha subito chiarito il conduttore siciliano ai microfoni, il sipario potrebbe riaprirsi molto presto: "Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile".

