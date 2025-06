Fiorello chiude il suo show in radio La promessa nei saluti finali de La Pennicanza

Fiorello chiude La Pennicanza, ma non è un addio! Con il suo inconfondibile mix di ironia e surrealismo, ha saputo incantare gli ascoltatori anche in questo breve viaggio. In un periodo in cui la radio sta vivendo una nuova rinascita, l'addio di Fiorello ci invita a riflettere sul potere della voce e dell'intrattenimento. E chissà, forse ci sorprenderà con nuove avventure! Restate sintonizzati, perché le sorprese non finiscono mai!

Fiorello sa bene come sorprendere anche quando dice addio. E lo fa con lo stile ironico, surreale e travolgente che gli è proprio. La Pennicanza, il programma del pomeriggio su Rai Radio2 condotto con Fabrizio Biggio, si avvia verso la sua chiusura il 6 giugno, a pochi giorni dal suo rocambolesco debutto. Ma attenzione: non è un addio definitivo. Lo showman siciliano, con quel sorriso che non si smentisce mai, ha lanciato un messaggio chiaro ai microfoni: “Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga, in maniera stabile”. Il sipario si abbassa, sì, ma resta socchiuso fino all’autunno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello, chiude il suo show in radio. La promessa nei saluti finali de La Pennicanza

