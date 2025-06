Finte sorde chiedono donazioni ai passanti denunciate per truffa due giovani

Due giovani denunciate per truffa si erano messe in scena fingendo di essere sorde, chiedendo donazioni ai passanti in nome di associazioni di beneficenza inesistenti. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: il proliferare di truffe legate al volontariato. La generosità delle persone è spesso sfruttata da chi approfitta della buona fede, rendendo fondamentale la sensibilizzazione e l'attenzione verso chi chiede aiuto. Non lasciarti ingannare!

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.15, il personale in borghese della Questura ha notato due donne intente a chiedere denaro ai passanti. Le due, fingendosi sorde, cercavano infatti di farsi consegnare soldi a nome di presunte associazioni di volontariato

