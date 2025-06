Fine della scuola 2025 | ecco quando Regione per Regione

La fine della scuola 2025 si avvicina e ogni Regione ha il suo calendario! Mentre gli studenti chiudono i libri, cresce l'attesa per l'estate e le vacanze. Ma attenzione: questa chiusura non è solo un traguardo, è anche un momento di riflessione sulla qualità dell'istruzione e sull'importanza delle esperienze estive. Scopri quando finirà la scuola nella tua Regione e preparati a un'estate indimenticabile!

Mentre ci si prepara a ponti e festività in base al calendario scolastico 20252026 per il prossimo anno, sta arrivando la fine della scuola in tutte le Regioni italiane. Le prime a concludere finiscono già tra venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno, questo fine settimana. Si tratta della maggior parte delle Regioni: tra queste Lombardia, Lazio, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, Sardegna. Finiscono più tardi invece la provincia autonoma di Trento (12 giugno) e quella di Bolzano (13 giugno). Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Basilicata finiscono invece un giorno ancora differente. Vediamo tutto l’elenco in base al sito del MiMit. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine della scuola 2025: ecco quando, Regione per Regione

