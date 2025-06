Findanzata a 12 anni Cruciani sta con De Luca | Vittima del politicamente corretto

Il dibattito tra De Luca e l'influencer Angione accende i riflettori su un tema cruciale: il femminicidio. Un episodio tragico come quello di Martina Carbonaro, vittima a soli 14 anni, ci svela un'urgente necessità di riflessione e intervento sociale. In un'epoca in cui il politicamente corretto sembra frenare le discussioni, è tempo di affrontare la realtà senza filtri. Quanto costa tacere? La risposta è nelle strade delle nostre città.

Ha provocato un aspro dibattito il botta e risposta tra Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e l'influencer Valeria Angione sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato 19enne. Se nel parla nel corso dii Un tavolo per due, la "coda" senza filtri di Quarta Repubblica con il conduttore Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, grande "fan" di De Luca. L'esponente del Pd aveva detto: "Ho letto sul giornale che era fidanzata da due anni con un ragazzo. A 12 anni", aveva sottolineato De Luca con l'influencer che replicava: "Non è un problema della ragazza che aveva 14 anni, ma è del ragazzo che l'ha ammazzata.

