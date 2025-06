Finali Giovanili di calcio si giocherà anche a Frosinone

Frosinone si prepara a vivere un'emozione unica con le Finali Giovanili TIM 2025! Un evento che non solo celebra il talento dei giovani calciatori, ma si inserisce in un contesto di crescita e valorizzazione dello sport giovanile in Italia. Con 13 scudetti in palio e tante promesse pronte a brillare, questa manifestazione diventa un palcoscenico per il futuro del calcio italiano. Non perdere l'occasione di assistere a partite che potrebbero scrivere la storia!

Sale l'attesa per le Finali Giovanili TIM, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con la Regione Lazio. L'edizione 2025 dell'evento che assegnerà ben 13 scudetti giovanili (dall'Under 18 all'Under 15 di calcio, a cui si aggiungono Under 17 e Under 15 di.

