Finale con Musetti? Sì e poi? | Sinner siparietto con i giornalisti a Parigi

Il Roland Garros si infiamma! Jannik Sinner, dopo aver superato Rublev, non nasconde l’emozione di una potenziale finale contro Lorenzo Musetti. Due talenti italiani in un palcoscenico così prestigioso rappresentano non solo il sogno di ogni tifoso, ma anche l’apice del tennis azzurro. Un siparietto con i giornalisti a Parigi aggiunge brio alla tensione: chi dei due porterà a casa la gloria? Non resta che sperare!

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Andrey Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros. Il numero uno azzurro risponde su una possibile finale contro Lorenzo Musetti, dall'altra parte del tabellone dello Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Finale con Musetti? Sì, e poi?": Sinner, siparietto con i giornalisti a Parigi

Leggi anche Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Segui queste discussioni sui social

Netflix drops major 'Stranger Things' finale update in new teaserStranger Things fans receive major surprise by Netflix on Saturday. The streaming giant dropped the trailer of Stranger Things season 5 alongside the release date. The finale… Leggi la discussione