Filippo Tortu punto esclamativo sul caso spionaggio su Jacobs | “C’era chi voleva spargere zizzania”

Filippo Tortu rompe il silenzio sul controverso caso di spionaggio che ha colpito Marcell Jacobs, affermando: "C’era chi voleva spargere zizzania." In un contesto sportivo sempre più attento alle dinamiche personali, la volontà di chiarire con il collega è un messaggio di unità. Un punto interessante? La capacità di isolarsi da voci discordanti diventa fondamentale per mantenere la concentrazione e l'integrità nello sport di alto livello.

Filippo Tortu è ritornato a parlare su una questione che lo ha visto suo malgrado, coinvolto: il caso di spionaggio attorno a Marcell Jacobs: "Mi interessava chiarirmi solo con lui, l'abbiamo fatto subito, il giorno dopo. Il resto non mi interessa: so isolarmi da chi non conosco e racconta storie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Filippo Tortu si avvale della facoltà di non rispondere nell'inchiesta sullo spionaggio a Marcell Jacobs - Filippo Tortu, velocista olimpico, si avvale della facoltà di non rispondere nell'inchiesta milanese sul presunto spionaggio ai danni di Marcell Jacobs.

Approfondimenti da altre fonti

Filippo Tortu, punto esclamativo sul caso spionaggio su Jacobs: “C’era chi voleva spargere zizzania”

Scrive fanpage.it: Filippo Tortu è ritornato a parlare su una questione che lo ha visto suo malgrado, coinvolto: il caso di spionaggio attorno a Marcell Jacobs: "Mi ...

Tortu: “Con Jacobs ho chiarito, tra noi nessun imbarazzo”

Segnala repubblica.it: Il campione olimpico della 4x100 prepara il suo ritorno in pista al Golden Gala e parla dell’inchiesta dossieraggi di cui è vittima il suo compagno di staffetta ...

Filippo Tortu non ha risposto ai pm di Milano sul caso di spionaggio ai danni di Jacobs (Repubblica)

Lo riporta ilnapolista.it: Filippo Tortu si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito al caso spionaggio che vede coinvolto suo fratello e Marcell Jacobs.