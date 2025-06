Filippo Inzaghi lascia il Pisa | divergenze con la società nerazzurra

Filippo Inzaghi saluta il Pisa, segnando la fine di un capitolo intrigante e complesso. Le divergenze con la dirigenza hanno alimentato un malcontento crescente tra i tifosi, evidenziando l'importanza di una visione condivisa nel calcio moderno. Questo addio non è solo un cambio di panchina, ma un riflesso delle sfide che molte società affrontano nell'integrare nuove idee con tradizioni radicate. Come si evolverà il futuro del Pisa? La risposta potrebbe riservare sorpre

Siamo ai titoli di coda dell’avventura di Filippo Inzaghi al Pisa. Nulla di nuovo, oramai la notizia è nota da tempo. L’ormai nota differenza di vedute tra le idee dell’ allenatore rispetto al progetto tecnico della società (il cui modus operandi non è certamente un segreto) ha lasciato amaro in bocca da parte dei tifosi. Tornato da Monaco di Baviera nei giorni scorsi, dove ha assistito alla debacle dell’Inter guidata dal fratello, Inzaghi è tornato in città, per l’ultima volta da allenatore del Pisa. La decisione di lasciare la società nerazzurra non ha convinto al meglio il giornalista Sandro Sabatini, volto tra gli altri di Mediaset che, ospite a Radio Sportiva ha risposto alla domanda di un ascoltatore riguardo la separazione dell’allenatore al club nerazzurro: "Allenare il Pisa in Serie A è meglio di allenare il Palermo in Serie B, poi ognuno è libero di fare quello che vuole" ha asserito il giornalista, motivando: "Mi sembra che Pippo Inzaghi si stia costruendo una carriera tipica di certi allenatore degli anni Ottanta che si andavano a specializzare in Serie B, come Fascetti: ottenevano le promozioni e venivano via". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net