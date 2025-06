Filiera tecnologico-professionale | arriva il Piano Valditara da 369 milioni

Un investimento straordinario di 369 milioni di euro segna un passo fondamentale per la filiera tecnologico-professionale in Italia. Questo piano, lanciato dal ministero competente, non solo punta a modernizzare le infrastrutture, ma anche a creare opportunità formative all’avanguardia. In un’epoca in cui l'innovazione è cruciale, il focus su campus e laboratori didattici rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mercato del lavoro. È tempo di investire sul futuro!

Un significativo investimento di 369 milioni di euro è stato delineato per rafforzare la filiera tecnologico-professionale in italia. Il piano, annunciato dal ministero competente, mira a potenziare infrastrutture e opportunitĂ formative, con un focus sui campus e i laboratori didattici. Avviso pubblico per i campus formativi della filiera tecnologico-professionale Un primo stanziamento di 15 milioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche 369 milioni per campus e laboratori: Valditara vara il piano per la filiera tecnologico-professionale - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, lancia un ambizioso piano da 369 milioni di euro per potenziare i campus e i laboratori della filiera tecnologico-professionale.

Se ne parla anche su altri siti

Filiera 4+2, 369 milioni per realizzare campus e laboratori. Valditara: â€œÈ questa la scuola del futuro che vogliamo realizzare”

Riporta tecnicadellascuola.it: Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avviato una serie di iniziative significative volte a potenziare la filiera tecnologico-professionale in Italia, con l’obiettivo di cre ...

Filiera formativa tecnologico-professionale, approvata la riforma Valditara

Secondo edotto.com: Con il via libera definitivo al disegno di legge Valditara n. C1691 del 31 luglio 2024 nasce la nuova filiera formativa tecnologico-professionale, che prevede un’offerta integrata di percorsi di ...

Filiera formativa tecnologico professionale 4 + 2

regione.fvg.it scrive: La legge 8 agosto 2024, n. 121 ha istituito la filiera formativa tecnologico professionale “ 4+2” che offre a studenti e studentesse percorsi innovativi che portano allo sviluppo di competenze ...