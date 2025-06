Fibrosi polmonari presentato documento per risposte a bisogni pazienti

Oggi al Senato è stato presentato un documento fondamentale sulle fibrosi polmonari, evidenziando un bisogno di salute pubblica ancora insoddisfatto. La senatrice Elena Murelli guida questa iniziativa che coinvolge esperti multidisciplinari, sottolineando l'urgenza di risposte concrete per i pazienti. In un contesto in cui la salute respiratoria è più importante che mai, questo lavoro rappresenta un passo cruciale per migliorare la qualità della vita di chi soffre.

(Adnkronos) – Il documento 'Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto' è stato presentato oggi nel corso di un incontro con la stampa al Senato della Repubblica, su iniziativa della senatrice Elena Murelli. Il paper è frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da rappresentanti delle società scientifiche, delle associazioni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Fibrosi polmonari, Murelli (Lega): “Patologia sottovalutata, servono fondi per ricerca e accesso a terapie” - La fibrosi polmonare è una patologia spesso dimenticata, ma oggi, in una conferenza al Senato, la senatrice Elena Murelli ha acceso i riflettori su un bisogno di salute pubblica urgente.

Cosa riportano altre fonti

Fibrosi polmonari, presentato documento per risposte a bisogni pazienti

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - Il documento 'Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto' è stato presentato oggi nel corso di un incontro con la stampa al Senato della Repubblica, su iniziativa ...

FOTO | VIDEO | Fibrosi polmonari, presentato al Senato il documento per la presa in carico dei pazienti

Segnala dire.it: Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Diagnosi tempestiva innovazione terapeutica per garantire un accesso equo alle cure, creazione di una rete assistenziale integrata e adozione di linee ...

Fibrosi polmonari: “Devastanti come tumori

Lo riporta altovicentinonline.it: “Viviamo di ricerca perché abbiamo al centro il paziente. Come azienda abbiamo un investimento globale molto importante di 6,2 miliardi di euro all’anno in ricerca e sviluppo, che rappresentano quasi ...