Fibrosi polmonari Murelli Lega | Patologia sottovalutata servono fondi per ricerca e accesso a terapie

La fibrosi polmonare è una patologia spesso dimenticata, ma oggi, in una conferenza al Senato, la senatrice Elena Murelli ha acceso i riflettori su un bisogno di salute pubblica urgente. Con quattro punti chiave, la mozione proposta mira a garantire fondi per la ricerca e l'accesso a terapie vitali. È tempo di unire le forze: la salute dei pazienti non può aspettare! Scopri come puoi contribuire a questa causa fondamentale.

Nel corso della conferenza stampa dal titolo "Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto", che si è tenuta questa mattina nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la senatrice Elena Murelli ha evidenziato i 4 punti cruciali su cui si basa la mozione presentata in Senato, necessaria a rendere la vita dei pazienti affetti da fibrosi più semplice e vivibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fibrosi polmonari, Murelli (Lega): “Patologia sottovalutata, servono fondi per ricerca e accesso a terapie”

