Questa sera, Bergamo si trasforma in un palcoscenico di emozioni! Al Teatro Donizetti, il maestro Giuseppe Albanese incanterà con le sue melodie al Festival pianistico. Ma non è tutto: feste vivaci e giochi da tavolo alla biblioteca Caversazzi offrono alternative per tutti i gusti. Scoprire come la musica e il divertimento si intrecciano nella vita sociale della nostra città è un’occasione imperdibile. Siete pronti a vivere una serata indimenticabile?

Il concerto del pianista Giuseppe Albanese al Teatro Donizetti per il Festival pianistico, feste in svariate località, i giochi da tavolo alla biblioteca Caversazzi e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 3 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 8 giugno al cortile dell’Oratorio del Villaggio degli Sposi, a Bergamo, si terrà la “Festa della comunità”, sagra popolare che coniuga il piacere della buona tavola con il dinamismo dei giovani. I volontari della parrocchia offrono buona cucina, eventi di intrattenimento quali spettacoli musicali o di animazione – piccole performance di teatro di strada o di arti circensi, momenti sportivi grazie alla collaborazione con U. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festival pianistico, giochi da tavolo e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

