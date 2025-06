Festival del Giallo Città di Napoli al via la quarta edizione

Il Festival del Giallo Città di Napoli è tornato, e questa quarta edizione promette di essere indimenticabile! Con un numero record di scrittori crime, l'evento diventa un punto di riferimento per gli appassionati di noir, in un'epoca in cui il genere sta vivendo una nuova rinascita. Dal 5 all'8 giugno 2025, Napoli si trasformerà in un palcoscenico di misteri e intrighi. Non perdere l'occasione di scoprire i segreti che si celano tra

Il Festival del Giallo Città di Napoli, diretto da Ciro Sabatino, presieduto da Maurizio de Giovanni e organizzato dall'Associazione Gialli.it, segna alla sua quarta edizione un record in termini di numeri e presenze di scrittori crime. Alla kermesse che si terrà dal 5 all'8 giugno 2025 nello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Festival del Giallo Città di Napoli, al via la quarta edizione

Leggi anche Dalla Nave Msc Divina salpa l’avvicinamento al Festival del Giallo Città di Napoli - Dalla MSC Divina prende il via l’avvicinamento al Festival del Giallo di Napoli, giunto alla sua quarta edizione.

Segui queste discussioni sui social

x edizione del premio cesare zavattini: il bando è onlineAl via la X edizione del Premio Cesare Zavattini: aperto il Bando per giovani filmmakerIscrizioni, Bando e Regolamento disponibili sul sito www.premiozavattini.it. Scadenza il 20 lug… Leggi la discussione

Vous faites quoi, le premier week-end de juillet ?Nous, on partage l'affiche avec Equilibrium, Heidevolk, Saor et Cruachan !Retrouvez-nous à l'Ar' Vran Fest sur le marché médiéval ! Nous vous proposerons d'entrer dans notre arène de trollb… Leggi la discussione