Festival Blue | il punto su clima mare e biodiversità al Genova Blue District

Dal 3 al 14 giugno, il Genova Blue District ospita il Festival Blue, un evento imperdibile per chi ama il mare e la biodiversità. Inserito nel Progetto La Linea Blu, questo festival offre una piattaforma per approfondire tematiche cruciali come i cambiamenti climatici e la salute degli oceani. Scopri come le azioni locali possano influenzare il nostro futuro e unisciti alla conversazione su un argomento sempre più urgente: l'equilibrio del nostro pianeta. Non perdere l'occasione!

Nell’ambito del Progetto La Linea Blu, realizzato dal Comune di Genova con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, dal 3 al 14 giugno il Genova Blue District propone l’edizione numero 0 del Festival Blue: un’occasione per fare il punto su clima, mare e biodiversità, attraverso mostre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festival Blue: il punto su clima, mare e biodiversità al Genova Blue District

Le notizie più recenti da fonti esterne

Genova Blue District, Festival Blue: con tutto quello che il mare fa per noi, cosa possiamo fare per il mare?; Festival Blue: con tutto quello che il mare fa per noi cosa possiamo fare per il mare? Il programma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festival Blue: con tutto quello che il mare fa per noi cosa possiamo fare per il mare? Il programma

Secondo mentelocale.it: Dal 3 al 14 giugno 2025, l’ ecosistema del Genova Blue District propone un festival che, a partire dallo spirito della giornata degli oceani fa il punto su clima, mare, biodiversità. Un festival plura ...

Dalle particelle elementari ai satelliti, la scienza del clima in scena al Festival di Green&Blue

Segnala repubblica.it: Protagonista della tre giorni in programma a Milano dal 5 al 7 giugno sarà la scienza: sul palco Mark Thomson, direttore del Cern, Timothy Palmer, climatologo ...

Legambiente: "Il Piano sul Clima sia ambizioso"

Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it: Al punto che il clima e gli obiettivi sulla transazione ... il Centrosinistra troppo lenti. G&B Festival 2023, il dibattito sul Pniec: più coerenza su spesa e obiettivi contro il cambiamento ...