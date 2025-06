Festa di San Filippo Neri Che sorpresa con Massi

Sabato sera, la festa di San Filippo Neri ha riservato una sorpresa imperdibile: l'arrivo del presidente della Sambenedettese, Vittorio Massi! Un momento che ha unito sport e tradizione, rendendo la celebrazione ancora più vivace. Non è solo una festa parrocchiale, ma un'occasione per rafforzare i legami della comunità. Chissà, forse stiamo assistendo a un nuovo trend di collaborazioni tra sport e cultura locale!

Una serata da ricordare per gli organizzatori della festa di San Filippo Neri. La serata di sabato ha infatti visto una visita inattesa. Poco prima dell'esibizione della tribute band degli 883, in piazza San Filippo Neri, per la tradizionale festa della parrocchia, è arrivato a sorpresa il presidente della Sambenedettese, Vittorio Massi. Accolto con entusiasmo dai presenti, Massi ha ricevuto un pensiero simbolico dai ragazzi dell'oratorio, che gli hanno voluto esprimere affetto e riconoscenza per il legame che il presidente ha saputo costruire con la città. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha emozionato il pubblico presente in piazza.

