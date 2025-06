Festa dello Sport omaggio al magistrato Musso

La Festa dello Sport si colora di emozione con l'intitolazione del campo da rugby a Marcello Musso, stimato magistrato e simbolo di lotta contro la mafia. Questo gesto non è solo un tributo a un uomo coraggioso, ma un richiamo alla responsabilità civica che lo sport può promuovere. In un momento in cui il paese cerca di rialzarsi, ricordare chi ha combattuto per la giustizia è fondamentale. La sua eredità vive nel campo, tra passione e valori.

La Festa dello Sport è iniziata con l’intitolazione del campo da rugby al magistrato della Direzione distrettuale antimafia Marcello Musso. Era lo stimato procuratore del Tribunale di Milano, scomparso nel 2019, investito mentre era in vacanza nel suo paese d’origine, in Piemonte: pedalava verso la sua abitazione quando è stato travolto da un’auto. Il ricordo del magistrato viene portato avanti dal Rugby Buccinasco, guidato da Luca Fazzo e da un team di allenatori appassionati che insegnano a bambini e ragazzi i valori sportivi ma anche quelli della legalitĂ e del rispetto, ricordando il lavoro svolto dal magistrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa dello Sport, omaggio al magistrato Musso

Leggi anche BicincittĂ , festa di sport, ambiente e comunitĂ - La BicincittĂ 2025 alla Spezia ha riscosso un enorme successo, celebrando sport, ambiente e comunitĂ .

