Festa dell’Arma dei Carabinieri a Cesena scatta il divieto di sosta con rimozione in viale Mazzoni

Il 5 giugno, Cesena si prepara a celebrare la Giornata Nazionale dell'Arma dei Carabinieri con un evento imperdibile in piazza Almerici. In questo contesto di festa e riconoscimento, scatta il divieto di sosta in viale Mazzoni. Un'occasione per riflettere sull'importanza delle forze dell'ordine nella nostra vita quotidiana e sul valore della sicurezza. Non perdere l’opportunità di partecipare a questa celebrazione che unisce comunità e tradizione!

Giovedì 5 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, la città di Cesena ospiterà la festa provinciale dei Carabinieri che, nello specifico, avrà luogo in piazza Almerici, tra la Biblioteca Malatestiana e il palazzo del Ridotto. L’evento, che avrà inizio alle ore 9. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Festa dell’Arma dei Carabinieri a Cesena, scatta il divieto di sosta con rimozione in viale Mazzoni

Leggi anche Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo fatto 30, facciamo 31!Sabato 14 giugno, dalle 18:00 alle 00:00, presso Ambulatorio Medico Popolare, via dei Transiti, 28; e anche online, su di compleanno e autofinanziamento dell'Ambulatorio Medico Popolareapericena, musica dal vi… Leggi la discussione

[2025-05-30] FESTA D’ARIA l Sogni di una nuttata d’estate @ Camere d'Aria #performance #laboratori #concerti #carving #musica #pizza? #poesia #stampe #festa Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Festa dell’Arma dei carabinieri giovedì a Biella

Riporta laprovinciadibiella.it: E’ in programma giovedì 5 giugno il 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia celebrativa a Biella si terrà alle 18 in piazza Duomo.

Festa dell'Arma a Macerata, allarme sociale per fenomeno droga

Scrive ansa.it: È un'attività molto remunerativa, che consente alle organizzazioni criminali di sedurre anche persone insospettabili con somme significative". (ANSA) ...

CARABINIERI | L’Arma compie 211 anni, grande festa a Villa Borghese

italiachiamaitalia.it scrive: carabinieri. Per il compleanno 211 dell'Arma Carabinieri grande festa a Villa Borghese, una mostra di reperti del patrimonio ...