Festa della Repubblica vigili del fuoco in piazza all' insegna della sicurezza

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha preso vita a Pordenone, con i vigili del fuoco in prima linea per celebrare la sicurezza. In Piazzale XX Settembre, una mostra statica ha messo in mostra gli automezzi di soccorso, un richiamo forte all’importanza della prevenzione. In un periodo in cui la sicurezza è un tema più che mai attuale, questi eventi ci ricordano il valore di chi ogni giorno protegge le nostre vite. Non perderti la prossima occasione!

Il 2 giugno i vigili del fuoco di Pordenone hanno festeggiato la Festa della Repubblica Italiana. In Piazzale XX Settembre a Pordenone, con uomini del distaccamento volontario di Sacile è stata allestita una mostra statica con esposizione degli automezzi di soccorso.

Colosseo vestito di Tricolore per la Festa della Repubblica: l'impresa di 80 vigili del fuoco VIDEO

