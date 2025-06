Festa della Repubblica Princi | Auguri ai cittadini insigniti esempi di merito e valori civili

In occasione della Festa della Repubblica, un momento di orgoglio nazionale, il Principe ha celebrato i cittadini insigniti delle onorificenze dell'Ordine al Merito. Questi esempi viventi di impegno e valori civili rappresentano una fonte d’ispirazione per tutti noi. La cerimonia a Reggio Calabria non è solo un tributo, ma un richiamo a costruire insieme un futuro migliore, riscoprendo l'importanza del merito e della dedizione nella nostra società .

"Rivolgo i miei piĂą sentiti e calorosi auguri a tutti i cittadini che sono stati insigniti delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel corso della solenne cerimonia che si è svolta ieri in piazza Italia a Reggio Calabria, durante la quale sono state conferite anche le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Festa della Repubblica, Princi: "Auguri ai cittadini insigniti, esempi di merito e valori civili"

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Segui queste discussioni sui social

Abbiamo fatto 30, facciamo 31!Sabato 14 giugno, dalle 18:00 alle 00:00, presso Ambulatorio Medico Popolare, via dei Transiti, 28; e anche online, su di compleanno e autofinanziamento dell'Ambulatorio Medico Popolareapericena, musica dal vi… Leggi la discussione

[2025-05-30] FESTA D’ARIA l Sogni di una nuttata d’estate @ Camere d'Aria #performance #laboratori #concerti #carving #musica #pizza? #poesia #stampe #festa Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Reggio Calabria, onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Princi: “auguri a tutti i cittadini insigniti”

Da strettoweb.com: Reggio Calabria, onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Princi: "auguri a tutti i cittadini insigniti" ...

2 Giugno, gli auguri di Tajani agli italiani all'estero per la Festa della Repubblica

Scrive stream24.ilsole24ore.com: (Agenzia Vista) La Farnesina ha augurato a tutti gli italiani in Italia e all'estero una buona Festa della Repubblica. Ecco il messaggio del ...

Frasi Auguri Buon 2 giugno 2025/ Citazioni Festa della Repubblica italiana, ispirate a donne simbolo

Da ilsussidiario.net: Frasi Auguri Buon 2 giugno 2025, citazioni Festa della Repubblica italiana per social e ispirate alle donne simbolo: la nostra selezione di parole e riflessioni ...