Ieri mattina, Piazza dei Miracoli ha brillato di orgoglio e unità per il 79º anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia, presieduta dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro, ha riunito autorità e cittadini in un abbraccio simbolico che celebra non solo la nostra storia, ma anche il presente di una nazione in continua evoluzione. Un momento per riflettere sull'importanza della coesione sociale in un'Italia che guarda al futuro.

Cerimonia ieri mattina in piazza dei Miracoli per il 79º anniversario della fondazione della Repubblica italiana, presieduta dal prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei sindaci della provincia, delle forze dello Stato, delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa della Repubblica: la celebrazione in Piazza dei Miracoli

