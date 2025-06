Festa della Repubblica in Villa Reale Il sindaco Pilotto e il dialogo | Comuni e Province fondamentali

Ieri, il cortile d’onore della Villa Reale ha ospitato la 79ª Festa della Repubblica, un momento di celebrazione e riflessione sul nostro passato. Il sindaco Pilotto ha sottolineato l'importanza del dialogo tra comuni e province, elementi fondamentali per costruire un futuro solido. In un'epoca in cui l'unità è più che mai necessaria, questo evento ci ricorda quanto sia cruciale partecipare attivamente alla vita democratica del nostro Paese. Non perdere l'opportunità di scoprire

Ieri, mentre tante famiglie e visitatori si apprestavano a visitare la Villa Reale, nel cortile d’onore si è celebrata la 79’ Festa della Repubblica, per ricordare quel 2 giugno 1946 e il referendum con il quale si chiese a tutti gli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica. Il destino della reggia di Monza, da residenza monarchica, a Comando della Guardia Nazionale Repubblicana durante la Repubblica sociale italiana e oggi teatro delle celebrazioni di quella repubblica nata sulle ceneri degli orrori nazi fascisti. Ne ha fatto rapido riferimento il sindaco Paolo Pilotto nel suo saluto istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Repubblica in Villa Reale. Il sindaco Pilotto e il dialogo: "Comuni e Province fondamentali"

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Altre fonti ne stanno dando notizia

2 giugno: Festa della Repubblica; Festa della Repubblica: la grande cerimonia in Villa Reale; Monza celebra la Repubblica: Villa Reale protagonista del 79° anniversario; Le celebrazioni per la Festa della Repubblica, il programma di lunedì 2 giugno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa della Repubblica in Villa Reale. Il sindaco Pilotto e il dialogo: "Comuni e Province fondamentali"

Riporta msn.com: Una studentessa ha letto il messaggio di Mattarella mentre i pompieri srotolavano la bandiera sulla facciata. Le parole del prefetto durante l’evento nel luogo che fu residenza dei Savoia e della Guar ...

Monza celebra la Repubblica: Villa Reale protagonista del 79° anniversario

Secondo mbnews.it: La città di Monza ha vissuto una giornata intensa e ricca di significato in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana ...

Monza. 2 giugno: Festa della Repubblica

Secondo mi-lorenteggio.com: (mi-lorenteggio.com) Monza, 31 maggio 2025 – Lunedì 2 giugno 2025 la cerimonia della Festa della Repubblica si terrà nel cortile d’onore della Villa Reale. La manifestazione, organizzata dalla Prefett ...