Festa della Repubblica | in mille a visitare il palazzo della Regione Bucci apre le porte del suo ufficio

In occasione della Festa della Repubblica, il Palazzo della Regione ha aperto le sue porte a mille visitatori, proponendo "Palazzi Svelati", un’iniziativa che avvicina i cittadini alle istituzioni. Questo evento non solo celebra la nostra storia, ma rispecchia un trend crescente di trasparenza e dialogo tra politica e comunità. Un modo affascinante per scoprire il cuore pulsante della città e fortificare il legame con la propria identità. Non perdere l'occasione di essere parte di questo viaggio!

Un migliaio le persone che hanno visitato il palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, in occasione di 'Palazzi Svelati'. L’iniziativa si è svolta ieri, lunedì 2 giugno, per la Festa della Repubblica e ha permesso a cittadini e turisti di accedere alle sedi istituzionali genovesi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa della Repubblica: in mille a visitare il palazzo della Regione, Bucci apre le porte del suo ufficio

